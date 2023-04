Non solo avversarie questo sabato in campo, ma anche sul mercato. Roma e Torino si contenderanno i 3 punti, nell’incontro valido per il 29esimo turno di Serie A, ma a distanza si sfidano anche per Wilfried Singo. L’esterno ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe uno dei desideri di José Mourinho per la prossima stagione, ma i Granata invitarono l’agente per la gara casalinga con il Napoli e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo. Lo riporta TuttoSport.