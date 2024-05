Pagine Romaniste – La Roma ospita la Juventus nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Daniele De Rossi proverà a non pensare alla sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen in virtù della sconfitta per 2-0 rimediata nella Capitale. Il tecnico giallorosso si affiderà a Svilar tra i pali, N’dicka e Mancini che guideranno la difesa a quattro. Ai loro lati agiranno Celik e Angelino. A Paredes saranno affidate le redini della mediana, con Cristante che dovrebbe mantenere la titolarità a centrocampo. Discorso diverso per capitan Pellegrini, in ballottaggio con Bove. In attacco spazio a Baldanzi dal 1′, che insieme a Dybala supporterà Lukaku.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, N’dicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Huijsen, Smalling, Llorente, Spinazzola, Bove, Renato Sanches, El Shaarawy, Azmoun, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Yildiz, Alex Sandro, Milik, Kostic, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia..

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Cambiaso, Weah.

Squalificati: Pogba, Fagioli.