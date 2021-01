Mercato, il River Plate offre il rinnovo a Montiel. Roma e Lione provano l’assalto: il giocatore vuole l’Europa

Gonzalo Montiel, calciatore del River Plate, è al centro delle voci di mercato per il futuro alla Roma. Come riportato da infobae.com l’argentino un contratto fino a giugno 2021 ed è uno dei calciatori con più offerte arrivate dall’Europa. Sebbene la dirigenza stia provando a bloccarlo con un nuovo contratto, la Roma e il Lione sembrano prossimi ad un assalto per accaparrarsi il cartellino già in questa finestra di gennaio.

Le trattative con il River erano state rallentate soprattutto per il cambio di agente del classe ’97. L’offerta giallorossa sarebbe di circa 7 milioni di euro, nonostante la clausola da 20, ma la voglia del calciatore di giocare in Europa potrebbe fare la differenza.