Mercato, il PSG vuole riscattare Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain che non ha caso sta pensando di esercitare il riscatto. Eppure l’italiano era stato accolto con un po’ di scetticismo a Parigi. Arrivato dalla Roma nell’estate del 2020 per volere di Leonardo, per i francesi gli otto milioni necessari al riscatto non sono chiaramente un problema. Come riporta quindi il quotidiano francese l’Equipe, la possibilità è molto concreta.