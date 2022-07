Mercato, il Psg offre anche Diallo e Icardi: la Roma rifiuta

Sul volo verso Roma, il Psg vorrebbe mettere altri due esuberi oltre a Wijnaldum. Nella ricostruzione della rosa che sta attuando il neo-tecnico Galtier, non trovano spazio neppure Abdou Diallo e Mauro Icardi. Il club francese, in questi giorni in contatto con la società giallorossa per il prestito del centrocampista olandese, ha messo sul tavolo sia il difensore classe ’96 che l’attaccante argentino.

Pinto, però, ha rispedito al mittente l’offerta. Nei prossimi giorni la Roma e il Psg si incontreranno per definire l’accordo che porterà Wijnaldum in giallorosso. I transalpini hanno aperto al prestito, non con diritto ma con l’obbligo di riscatto. Lo scrive il Corriere della Sera.