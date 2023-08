Continua la trattativa tra la Roma ed il Santos per Marcos Leonardo. Il braccio di ferro tra Tiago Pinto e la società brasiliana ha subito una brusca frenata a causa del Chelsea. Il club di Premier è vicina all’accordo per Washington, attaccante classe 2005, compagno dell’obiettivo di mercato dei giallorossi. Il Presidente del Santos, Andres Rueda ha parlato a De Olho No Peixe, del mercato in uscita: “Il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo. Non è il momento di perdere due attaccanti”.