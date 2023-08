Villar sta per salutare la Roma in via definitiva. Infatti la trattativa tra i giallorossi e il Granada è ormai conclusa. Nelle casse di Trigoria, come riporta Gianluca Di Marzio, arriveranno 1,5 milioni di euro più il 30% della futura rivendita. Il calciatore spagnolo lascia la Capitale dopo tre anni di cui gli ultimi due in prestito.