Repubblica (M. Juric) – Scamacca, continua ad essere il primo obiettivo per l’attacco della Roma. Novità da Londra non ce ne sono. Ma nei prossimi giorni potrebbe partire l’assalto del Milan all’attaccante ex Sassuolo. Perché Rebic è sempre più vicino al trasferimento al Besiktas e la sua partenza libererebbe la casella riservata al nuovo numero 9 da regalare a Pioli. La Roma è forte della parola data da Scamacca e non si preoccupa di eventuali inserimenti. Ma i rossoneri con la cessione del croato avrebbero spazio salariale e forza economica per convincere il West Ham. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, nonostante il no perentorio del nativo di Fidene al primo sondaggio rossonero di inizio luglio.