Mercato, il Milan su Schick: pronta offerta di 20 milioni

La Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) – Arriva dal nord della Germania e Ragnick lo conosce molto bene. Il tedesco sarà annunciato come nuovo tecnico del Milan e ha già chiesto i primi rinforzi sul mercato, primi fra tutti Schick e Rashica del Werder Brema. Per il momento il ceco resta a Lipsia per i quarti di Champions che ci saranno ad agosto. Comunque la trattativa con i capitolini è a una fase preliminare e i rossoneri hanno offerto circa 20 milioni. Fienga spera si scateni un’asta, cosi da cederlo al prezzo più alto possibile.