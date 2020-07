Mercato, il Milan intensifica i contatti per Schick: è la prima scelta di Rangnick

Patrik Schick potrebbe clamorosamente tornare in Italia e non alla Roma dove sarà soltanto di passaggio. Il riscatto da parte del Lipsia è sempre più difficile quindi i giallorossi, per cederlo, dovranno guardarsi attorno. Come riportato da Sportitalia la squadra che sta facendo più sul serio è il Milan che sta intensificando i contatti per portare il ceco a Milanello. Rangnick, che prenderà il posto di Pioli tra qualche settimana, lo reputa come prima scelta del prossimo mercato rossonero.

