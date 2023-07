La Roma e il Milan hanno iniziato a sfidarsi, non sul campo della Serie A, ma sul calciomercato. Tanti gli obiettivi comuni come: Morata, Scamacca e Traoré, tuttavia proprio per quest’ultimo i rossoneri si sarebbe tirati fuori dai giochi. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che fa sapere anche che la Roma invece non molla la presa e resta alla finestra. Al momento non sono arrivate offerte concrete da parte della società giallorossa e l’ex Barcellona resta svincolato.

Understand AC Milan have left talks for Adama Traoré. He’s not joining Milan as club has different priorities now. 🔴⚫️

AS Roma are informed on conditions of the deal but no formal bid at this stage.

⚠️ Adama, still available as free agent. pic.twitter.com/izYr9jz5PL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023