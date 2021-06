La Gazzetta dello Sport – Nuova chance di mercato per Cengiz Under, corteggiato ora dal Marsiglia: il club francese si è fatto avanti per sondare l’attaccante esterno arrivato alla Roma dall’Istanbul Basaksehir. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, anche se per ora il Marsiglia ha solamente effettuato un primo approccio: non è ancora neanche chiaro se Josè Mourinho punterà sul classe ’97 per la prossima stagione.