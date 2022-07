Justin Kluivert e la Roma si sono incontrati di nuovo per poco. L’esterno è a Trigoria a disposizione di Mourinho, ma le vie si separeranno molto presto. Come riportato dal Corriere dello Sport l’olandese, con ogni probabilità, tornerà in Francia. Il Marsiglia di Tudor ha offerto 10 milioni di euro e con uno sforzo in più, a 12, si può chiudere l’affare.