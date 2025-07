Corriere dello Sport (R. Maida) – Rios rappresenta il rinforzo perfetto per il centrocampo di Gasperini, che lo vuole al più presto inglobare per presentargli la Roma. L’offerta di 25 milioni presentata al Palmeiras non è bastata: servirà probabilmente salire a 28, magari con il supporto di bonus di facile realizzazione.

Per ciò che riguarda il discorso per Wesley, il Flamengo è chiaro: “Non abbiamo necessità di vendere”. Anche qui bisogna salire con il cash. Per ciò che riguarda Ferguson, le società devono trovare un accordo sulla cifra del riscatto, oltre che sui costi del prestito.