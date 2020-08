Mercato, il Manchester United guarda con interesse Kluivert

Quello di Justin Kluivert è uno dei tantissimi nomi in uscita dalla Roma. In un primo momento per l’esterno si era fatto avanti l’Arsenal, in una possibile trattativa che avrebbe portato Mkhitaryan nella Capitale. Tutto si è risolto in un altro modo, ma le sirene inglesi per il figlio di Patrick non finiscono qui. Come riportato dal Corriere della Sera anche il Manchester United ha mostrato interesse per Kluivert e tra le due società c’è sempre in ballo il nome di Smalling. La Juventus, comunque, resta vigile.