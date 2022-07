Cristiano Ronaldo rispetterà il suo contratto e andrà avanti a giocare per il Manchester United. E’ questa la nota che i Red Devils hanno mandato a Sky Sport UK, blindando, di fatto, il giocatore. Chiuse, quindi, tutte le voci che lo potevano vedere alla Roma o al Chelsea in Premier League. Le parole del Manchester: “Nonostante alcune notizie riportate, non c’è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita“.