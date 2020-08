Mercato, il Lipsia rinuncia a Schick: su di lui Hertha Berlino e Bayer Leverkusen

Il futuro di Patrik Schick non sarà al Lipsia. Dopo che il club della Red Bull ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto che aveva sull’attaccante ceco, è uscito dalla corsa per il giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il calciatore di proprietà della Roma infatti non tornerà al Lipsia, dove sta facendo bene, con la squadra ancora in corsa in Champions League, ma potrebbe rimanere in Germania. Sulle sue tracce ci sono infatti sia l’Hertha Berlino che il Bayer Leverkusen.