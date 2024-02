Albert Gudmundsson sarà uno dei tormentoni della sessione di calciomercato estiva. A gennaio ci aveva provato concretamente la Fiorentina, ma il Genoa aveva deciso di non venderlo, rifiutando le diverse offerte recapitate da il dg Viola Barone. Intanto il club ligure non è rimasto a guardare, e si è portato avanti prendendo Vitinha in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sicuramente la Fiorentina ci riproverà, ma le pretendenti che si faranno sentire in estate sono tante: Roma, Milan, Juventus, Napoli e Lazio. Lo hanno già fatto in queste settimane, così come il West Ham e il Tottenham dalla Premier League. Il prezzo per l’attaccante è stato fissato a 35 milioni.