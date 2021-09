La cessione di Amadou Diawara sembrava ad un passo invece non è e non sarà così. Il Galatasaray, unica squadra sul giocatore guineano, ha da poco ufficializzato Gustavo Assunçao tramite i proprio canali social. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto. Salta, quindi, l’approdo del romanista in Turchia.