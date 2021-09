Mercato, il ds del Gladbach blinda Zakaria: “Vogliamo convincerlo e faremo offerta che sarà accettata”

Denis Zakaria è uno dei papabili acquisti del mercato di gennaio per la Roma. Fino alla fine di quello estivo il centrocampista svizzero è stato seguito molto da vicino e l’assato era pronto in caso di uscita di qualche giocatore nel suo stesso ruolo. Zakaria è in scadenza nel 2022 e il Gladbach farà di tutto per rinnovargli il contratto. Queste le parole del direttore sportivo Eberl a Sky Sport Germania:

“Faremo di tutto per presentare offerte ai giocatori che poi verranno accettate, il calciatore sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare con noi è il passo giusto“.