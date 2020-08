Mirko Antonucci e Devid Bouah potrebbero a lasciare la Roma per un’esperienza in Serie B. Il Cosenza, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, sta provando a prendere l’attaccante e, nei colloqui con il club giallorosso, ha chiesto anche il terzino della Primavera di De Rossi. Per Antonucci non sarebbe la prima volta lontano dalla Capitale: già nella scorsa stagione ha giocato in Portogallo con il Vitoria Setubal.