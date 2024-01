Il Chelsea sarebbe concretamente interessato a Paulo Dybala. Il club inglese avrebbe tempo fino al 15 gennaio per esercitare la clausola da 12 milioni, in vigore per l’estero. La Roma vorrebbe rinnovare la Joya, con un adeguamento dell’ingaggio, ma i prossimi giorni saranno decisivi, anche in base alla volontà del fantasista argentino. Lo riporta TuttoMercatoWeb.