Dopo l’1-1 tra Roma e Atalanta, Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sfida dello stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto è prezioso questo punto?

“È ottimo, anche se noi abbiamo molto da recriminare. Abbiamo avuto una grande possibilità sull’1-0. Lukaku e Dybala alzano il livello. Il gol annullato a Scamacca ci lascia il dubbio, noi sei ammoniti loro uno con lo stesso numero di fallo. Per me il fallo di Scamacca non era assolutamente fallo, per me è caduto prima. Non faccio paragoni, guardo questo e basta”.

Squadra solida con tante alternative, per fare il salto di qualità serve la crescita dei tre in fase offensiva?

“Siamo un gruppo molto solido, sulle fasce oggi hanno giocato dei giovani. Anche davanti abbiamo ventenni, è giusto quello che dici. Serve la maturazione di questi ragazzi nei quali crediamo molto”.

Bilancio di questo girone d’andata?

“Campionato diverso quest’anno, classifica più corta e campionato equilibrato. Le squadre di media classifica hanno tolto punti un po’ a tutti. Abbiamo perso qualche partita di troppo che ci compromette la classifica. Perdere negli ultimi minuti ci ha tolto diversi punti. Siamo dentro la coppa Italia, abbiamo ragazzi giovani che possono giocare bene e io sono fiducioso del girone di ritorno”.

Sul fallo di Scamacca.

“Per me Aureliano non è da condannare. In questo caso conta la mano, è diverso da dare una spinta. Secondo me il giocatore è andato giù in terrà facilmente perché si è trovato in difficoltà con un giocatore alle spalle”.