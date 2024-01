Paolo Di Canio contro Mourinho. L’ex Lazio si è lamentato del comportamento dello Special One, espulso questa sera nel pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Il portoghese non si è presentato in tv nel post partita. Queste le sue parole a Sky:

“Mourinho ne ha saltate tre su otto a Milano? E anche fosse una è troppo, no? Non può essere la normalità. Ora voglio fare una polemica. Mourinho è un habitué, quando le cose non vanno bene lui non si presenta. Certo non solo lui, anche tanti altri. Io voglio parlare di calcio con i diretti interessati e questo deve cambiare e qualcuno dovrebbe intervenire. Ripeto, non capita solo con la Roma però qualcuno deve fare qualcosa. Dovrebbe essere un obbligo parlare con gli addetti ai lavori, siano giornalisti o ex giornalisti. Io dico a Mou: ‘Ti voglio bene. Lamentele per l’arbitro? Il rigore c’era o non c’era? Va bene tutto ma devi venire davanti alle telecamere, cerchiamo di parlarne insieme!’”.