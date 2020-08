Mercato, il Boca Juniors si potrebbe accontentare di 11 milioni di euro per Andrada

La Roma continua a lavorare sotto l’aspetto dei portieri, ma prima deve piazzare comunque Pau Lopez ed Olsen. Non sarà facile, ma intanto la società si guarda intorno ed osserva la situazione legata da Andrada del Boca Juniors. Il numero uno argentino ha una clausola da 25 milioni di dollari ma, come riportato da calciomercato.it, si può partire da una valutazione di 18 milioni di euro e gli Xeneizes potrebbero accontentarsi anche di 11-13 milioni di euro. L’estremo difensore è stato offerto da un agente argentino ben conosciuto dalle parti di Trigoria, ma un’offerta ancora non è partita.