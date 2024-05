Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio di Empoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Mister come avete preparato la partita?

Oggi è un esercizio in più dove noi dobbiamo trovare stimoli in ciò che facciamo. Nel rispetto di tutto il campionato. So che gli stimoli fanno la differenza ma anche la differenza di qualità lo deve fare. Noi vogliamo vincere la partita.