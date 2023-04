Mercato, ieri Aouar ha passato la giornata a Roma. Anche il Napoli sulle sue tracce

Il 24enne centrocampista del Lione, Houssem Aouar, a giugno andrà in scadenza di contratto. La Roma aveva sondato il terreno nel mercato di gennaio, ma il giocatore aveva temporeggiato a causa della corsa per la prossima Champions League. Ora che i giallorossi sono in terza posizione, gli spiragli per intavolare la trattativa sembrano esserci. Come riportato da Centro Suono Sport, Aouar ha passato la giornata di ieri nella Capitale. Atterrato ieri in mattinata, ripartito questa notte, il centrocampista francese è entrato nelle brame del Napoli di De Laurentiis, che avrebbe intensificato i contatti telefonici. Le richieste del giocatore sono un ingaggio da circa 4 milioni e la possibilità di giocare nella massima competizione europea.