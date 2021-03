Mercato, idea Unai Nunez per la difesa

Nome nuovo per la difesa giallorossa. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Roma avrebbe messo gli occhi su Unai Nunez, difensore classe 1997 che milita attualmente all’Athletic Bilbao con cui è legato da un contratto fino a giugno 2025.

Lo spagnolo ha da poco rinnovato il contratto, eliminando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro e in estate potrebbe decidere di cambiare club per arrivare ad una big. Oltre alla Roma, ci sarebbe anche il Milan nel caso in cui non dovesse riscattare Tomori dal Chelsea o nel caso di una cessione del capitano Romagnoli.