Mercato, idea Roma: Diawara all’Atalanta per arrivare a Gomez

La Roma ci vuole provare in tutti i modi per arrivare al Papu Gomez. La richiesta dell’Atalanta si aggira sui 10 milioni di euro, considerati anche troppi per un giocatore che praticamente è un separato in casa. Come riportato dal sito tmw.com, però, la società giallorossa sta riflettendo su uno scambio: mettere nell’affare Amadou Diawara, che piace molto al club di Percassi, per prendere il giocatore argentino.