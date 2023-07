Cesc Fabregas, leggenda del calcio spagnolo ma non solo, nella giornata di ieri ha annunciato l’addio al calcio. Il centrocampista ha terminato la sua carriera a Como dove inizierà quella di allenatore della Primavera. L’ex Barcellona, Arsenal e Chelsea ha rilasciato una breve intervista a nxgn.footbal.

Il classe ’87 ha parlato dei suoi ex allenatori e in particolare di Mourinho, tecnico ai tempi del Chelsea: “Oggi posso ancora chiamarlo e uscire insieme a lui. Con José ho vissuto una delle migliori stagioni della mia carriera. Per questo motivo, gli sono grato per avermi portato al Chelsea e per avermi fatto vincere il double lì”.