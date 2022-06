Il nome di Mario Götze era stato accostato alla Roma nei giorni scorsi per sostituire Mkhitaryan, in partenza per Milano, sponda Inter. Secondo quanto riporta Record.pt però, il calciatore tedesco, classe 1992, sarebbe sempre più vicino ad un trasferimento al Benfica. La squadra portoghese avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria al PSV Eindhoven – pari a 4 milioni di euro – e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di domani.