Mercato, Galatasaray sulle tracce di Santon: pronto un triennale

Dopo Under e Pau Lopez, la Roma lavora per la cessione degli esuberi della rosa. Tra questi figura Davide Santon che nella stagione appena conclusa ha collezionato solamente 10 presenze in campionato ed 1 in Europa League. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Galatasaray è alla ricerca di un terzino per rinforzare la rosa e sarebbe interessata al terzino giallorosso. Per il giocatore, che potrebbe lasciare la Roma proprio in questa estate, sarebbe pronta un’offerta di un contratto triennale. Santon piace al club turco, tra i nomi c’è anche Jens Stryger Larsen dell’Udinese ma al momento è in seconda fila rispetto all’italiano.