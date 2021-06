Mercato, Florenzi-PSG: il giorno della verità

Alessandro Florenzi oggi conoscerà parte del suo futuro. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà Leonardo per capire che cosa deciderà di fare il PSG. In ballo c’è il riscatto da 9 milioni di euro la cui opzione scadrà nella giornata di oggi. Nei prossimi giorni, comunque, la Roma può fare uno sconto al club francese anche se sembra certo che il destino del laterale della Nazionale sia quello di tornare a Trigoria per poi andare via di nuovo, questa volta a titolo definitivo.

Today Alessandro #Florenzi’s agent (Alessandro Lucci) will talk with #Leonardo to know #PSG’s choice about the future of the fullback. Paris have the option to buy (€9M) from #ASRoma, but the option expires today even if Roma could give a discount in the next days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2021