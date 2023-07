Mercato, fatta per Vina al Sassuolo in prestito: lunedì le visite mediche e firma

Matias Vina è pronto per approdare al Sassuolo. Tutto fatto per la cessione in prestito con diritto di riscatto del terzino uruguagio alla corte di Dionisi. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lunedì ci saranno le visite mediche del difensore della Roma a cui farà seguito la firma sul nuovo contratto con il club neroverde. Nuova esperienza in prestito per il laterale dopo l’esperienza al Bournemouth. Arrivato in a Roma nel 2021 dal Palmeiras per 13 milioni, ha raccolto appena 44 presenze senza mai riuscire a segnare. In Premier League, invece, 2 gol in appena 12 presenze.