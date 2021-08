Mercato, fatta per Pedro alla Lazio. Florenzi si trasferisce al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni

La Roma chiude due affari per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Secondo quanto riferisce Roberto Maida de Il Corriere dello Sport, Pedro alla Lazio e Florenzi al Milan sono affari conclusi. L’attaccante spagnolo passa in biancoceleste a 0 a titolo definitivo. Nessun corrispettivo economico, dunque, per i giallorossi, che si liberano però di un ingaggio importante. Accordo trovato anche tra Milan e Florenzi con il difensore che si trasferisce alla corte di Pioli. L’operazione dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con i rossoneri che verseranno un milione di euro nelle casse della Roma. Florenzi inoltre, per vestire da subito la maglia della società meneghina, sarebbe disposto a rinunciare a 400 mila euro.