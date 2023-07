Llorente si appresta a tornare alla Roma. La trattativa per il ritorno del difensore spagnolo è in chiusura, ma con qualche cambiamento. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio infatti, l’ex Leeds arriverà alla Roma con un prestito secco e non con opzione od obbligo di riscatto. L’ex-madridista ha convinto Mourinho a suon di buone prestazioni nelle 10 presenze disputate da gennaio a giugno con i giallorossi. Per il danese Kristensen, invece, la settimana prossima si conta di chiudere con la stessa formula del prestito secco senza obblighi di riscatto.