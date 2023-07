Oggi il Tribunale nazionale federale ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla squalifica di Mourinho. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, vengono confermate sia l’ammenda, di 50mila euro, e sia i 10 giorni di squalifica per il portoghese, dategli dopo i fatti di Monza-Roma della passata stagione. Ecco il comunicato del TNF:” Mourinho con le dichiarazioni oggetto di deferimento ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara Chiffi, con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso arrivando ad indubbiare i meccanismi dial designazione arbitrale”.