Roberto Falcao, storico centrocampista del secondo scudetto della Roma, ora coordinatore dell’area sportiva del Santos, ha parlato del futuro di Marcos Leonardo in conferenza stampa. La trattativa che sembrava conclusa invece è in fase di stallo. Ecco le sue parole: “Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c’è modo di fare l’ affare”.