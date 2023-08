La Uefa ha comunicato il nuovo Ranking per club in vista della stagione sportiva 2023/24. La Roma rimane in alto, visto che, nonostante la sconfitta di Budapest in finale di Europa League ha mantenuto la posizione in Top 10. Infatti, la squadra di Mourinho è al nono posto in classifica con un coefficiente Uefa di 80.000, come la Juventus. Squadra italiana più avanzata in questa graduatoria è l’Inter, finalista dell’ultima Champions League. La squadra neroazzurra occupa l’ottavo posto, più staccate invece le altre big italiane: Napoli 18º, l’Atalanta 25º, il Milan 33º e la Lazio al 42º posto. Queste in basso le prime dieci della lista (dalla posizione più bassa alla più alta) con rispettivo coefficiente Uefa:

9) Juventus: 80.000

9) ROMA: 80.000

8) Inter: 81.000

7) Manchester United: 85.000

6) PSG: 93.000

5) Liverpool: 94.000

4) Chelsea: 96.000

3) Real Madrid: 102.000

2) Bayern Monaco: 116.000