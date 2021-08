Mercato, entro lunedì l’ufficialità di Vina

Da giorni si attende l’ufficialità del passaggio di Matias Vina alla Roma. Il giocatore, che ha terminato il periodo di quarantena, si continua ad allenare a Trigoria ed aspetta i suoi nuovi compagni nella giornata di lunedì che per lui potrebbe segnare un momento di svolta. Come riportato dal sito globo.com proprio entro quel giorno è atteso il comunicato ufficiale dell’acquisto del terzino sinistro. Roma e Palmeiras hanno trovato accordo totale per l’affare da 11 milioni di euro che in parte andranno anche al Nacional de Montevideo.