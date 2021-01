Mercato, El Shaarawy leggermente positivo al Covid-19. Rimandate le visite mediche con la Roma

gazzetta.it – Stephan El Shaarawy ha dovuto rimandare le visite mediche, in programma per questa mattina a Villa Stuart. Il Faraone è rientrato ieri da Dubai, ma il tampone a cui si è sottoposto non è risultato negativo.

El Shaarawy sta infatti smaltendo anche lui il Covid e il tampone ha evidenziato ancora leggere tracce di positività. Ci sarà da aspettare quindi ancora qualche giorno e poi Stephan potrà essere a tutti gli effetti un giocatore della Roma.