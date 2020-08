Mercato, è Boga la prima scelta del Napoli: Under l’alternativa

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Callejon. Giuntoli, consapevole del fatto che lo spagnolo avrebbe lasciato in estate, studia da tempo le alternative. Al momento, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il primo nome sulla lista del ds partenopeo sembra essere quello di Jeremie Boga del Sassuolo, reduce da una grande stagione. Il Napoli tratta da tempo Cengiz Under per la stessa posizione: l’offerta azzurra è di circa 20 milioni, ma la Roma non scende al di sotto dei 30. Anche per questo il turco è al momento la seconda opzione per il club di De Laurentiis.