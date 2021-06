Mercato, Dzeko-Fenerbahce: arrivano smentite dall’entourage del bosniaco

corrieredellosport.it – “Edin Dzeko a un passo dal Fenerbahce”. È questa la notizia lanciata in prima pagina da Sozcu, uno dei più importanti quotidiani della Turchia. Secondo le loro informazioni il centravanti bosniaco avrebbe già trovato l’accordo economico per giocare con il Fenerbahce e adesso il club turco starebbe chiudendo la trattativa con la Roma. Arrivano tuttavia smentite dall’entourage di Dzeko: non ci sarebbe alcuna trattativa tra il bosniaco e il Fenerbahce per un suo trasferimento in Turchia. Nessuna conferma anche dalla Roma.