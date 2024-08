Il mondo romanista è sotto shock per la trattativa che vorrebbe Dybala prossimo al trasferimento al club arabo Al-Qadsiah. Se in un primo momento l’affare sembrava ai dettagli, adesso – come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it – Dybala avrebbe rifiutato la prima offerta degli arabi: il suo obiettivo è quello di restare alla Roma. Sia il club, però, sia De Rossi – stando a quanto scrive la giornalista – avrebbero fatto capire all’argentino di avere altri piano con l’Al-Qadsiah pronto a un nuovo rilancio.

