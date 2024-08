Manca sempre meno all’inizio di questa stagione di Serie A. La prima giornata di campionato sarà in trasferta contro il Cagliari. Per assistere al ritorno dei giallorossi all’Olimpico, si dovrà ancora attendere fino al 25 agosto, nella sfida contro l’Empoli. Sono 59.000 i tagliandi venduti. Ieri è partita anche la vendita libera per gli abbonamenti coppe, al momento sono 40.000 i tifosi che hanno deciso di abbonarsi per seguire la Roma in Europa.