La Gazzetta dello Sport (A.Ramazzotti) – Jonathan David, attaccante del Lille, può finire al Milan. Il centravanti ha il contratto in scadenza per il prossimo 30 giugno e i rossoneri starebbero valutando il suo profilo dal momento che Abraham è in prestito secco dalla Roma e dovranno prendere una decisione entro fine stagione. I giallorossi, che a loro volta hanno ricevuto Saelemaekers in prestito, avevano fissato il prezzo di Abraham a 25 milioni di euro proprio questa estate. Con la variabile Jonathan David, però, il Milan potrebbe scegliere proprio l’attaccante del Lille e rispedire Abraham nella Capitale.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images].