Mercato, dopo Matic parte l’assalto a Frattesi: l’offerta della Roma

Il primo rinforzo della Roma è Nemanja Matic, il regista che tanto è mancato lo scorso anno e che appena arrivato Mou aveva chiesto. In quel ruolo si sono adattati in tanti, da Veretout a Cristante, passando per Oliveira, Pellegrini e Mkhitaryan. L’ex United però non sarà l’unico colpo per la mediana. Infatti, come rivela Sky Sport, i giallorossi vogliono riportare nella capitale Davide Frattesi. Per lui il Sassuolo chiede 40 milioni di euro mentre la Roma sarebbe disposta a pagare circa 15 milioni.