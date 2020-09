Con l’arrivo, che appare imminente, di Mattia De Sciglio alla Roma, si libera la cessione di Rick Karsdorp. Il terzino olandese ha ormai da giorni l’accordo con il Genoa per il suo trasferimento in rossoblù, ma si attendeva la Roma attendeva di avere un sostituto prima di lasciarlo partire. Stando a quanto riportato da Sky Sport, domani si chiuderà per il passaggio di Karsdorp al Genoa.