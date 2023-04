Mercato, derby tra Roma e Lazio per il talento del Besiktas Gedson Fernandes

La Roma avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe ’99, talento del Besiktas, Gedson Fernandes. Per il portoghese 29 presenze in stagione, 5 assist a referto ed una valutazione intorno ai 13 milioni di euro, ma il club turco chiede anche una percentuale sulla rivendita. Stando a quanto riportato da Fanatik, per la prossima sessione di mercato estiva, si profila un derby di mercato con la Lazio. Anche alcune squadre di Premier League, come Fulham, Aston Villa e Crystal Palace sarebbero interessate al ragazzo, inasprendo la concorrenza per Tiago Pinto.