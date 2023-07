Oggi inizia ufficialmente la stagione della Roma, che si è ritrovata al Trigoria agli ordini di Mourihno. Ma non solo campo, ovviamente i giallorossi sono attenti anche alle questioni di mercato. Sfumato Frattesi, si cerca un centrocampista da poter dare all’allenatore per completare il reparto, e fra i vari nomi ritorna di moda quello di Rodrigo De Paul. Stando a quanto riporta Leggo, il calciatore in forza all’Atletico Madrid potrebbe vestire giallorosso, ma solo se Ibanez lascerà il club in tempi brevi. Per ora però la cosa sembra improbabile, visto che offerte concrete sulla scrivania di Tiago Pinto non sono arrivate.